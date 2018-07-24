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Xiaomi представила мощный смартфон Mi A2 на чистом Android
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    Xiaomi представила мощный смартфон Mi A2 на чистом Android

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    Xiaomi представила мощный смартфон Mi A2 на чистом Android

    Москва, 24 июля. Китайская компания Xiaomi Inc. на мероприятии в Мадриде официально представила свой новый мощный смартфон Mi A2. Его отличительными особенностями являются 20-МП селфи-камера с режимом повышенной светочувствительности, объем оперативной памяти вплоть до 6 ГБ, чип Qualcomm Snapdragon 660, а также чистый Android без интерфейса MIUI.

    Так, Mi A2 оснащен комплектом из 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти (есть еще модификации 4/64 и 6/128 ГБ), процессором Qualcomm Snapdragon 660, шестидюймовым «высоким» экраном без выступов с разрешением FullHD+. 

    При этом слот microSD для базовой комплектации c маленьким накопителем не предусмотрен. Не впечатлила и емкость батареи, которая составляет 3000 мА*ч. 

    Напомним, новый безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 3, презентация которого назначена на сентябрь 2018 года, обойдется любителям гаджетов в 800 долларов

    Автор: Тимур Румянцев
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