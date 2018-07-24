Черчесова номинировали на звание тренера года по версии ФИФА

Москва, 24 июля. Главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание тренера года по версии ФИФА, говорится в микроблоге спортивной организации в Twitter.

Сборная России на чемпионате мира по футболу показала лучший результат — футболисты дошли до четвертьфинала. Подопечные Станислава Черчесова уступили команде Хорватии в серии пенальти после матча. Ранее им удалось обыграть испанцев.

Работу Черчесова на посту главного тренера оценили в ФИФА. Он номинирован на звание тренера года по версии организации. Конкурентами Черчесова являются тренеры сборных Франции и Хорватии, которые продолжили борьбу за кубок после вылета россиян.

Бороться за звание лучших также будут Зинедин Зидан, Массимилиано Аллегри, Юрген Клопп. Напомним, что сборная Франции одержала победу в ЧМ-2018.