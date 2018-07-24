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ЧМ-2018
Черчесова номинировали на звание тренера года по версии ФИФА
Россия
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    Черчесова номинировали на звание тренера года по версии ФИФА

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    Черчесова номинировали на звание тренера года по версии ФИФА

    Москва, 24 июля. Главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание тренера года по версии ФИФА, говорится в микроблоге спортивной организации в Twitter.

    Сборная России на чемпионате мира по футболу показала лучший результат — футболисты дошли до четвертьфинала. Подопечные Станислава Черчесова уступили команде Хорватии в серии пенальти после матча. Ранее им удалось обыграть испанцев.

    Работу Черчесова на посту главного тренера оценили в ФИФА. Он номинирован на звание тренера года по версии организации. Конкурентами Черчесова являются тренеры сборных Франции и Хорватии, которые продолжили борьбу за кубок после вылета россиян.

    Бороться за звание лучших также будут Зинедин Зидан, Массимилиано Аллегри, Юрген Клопп. Напомним, что сборная Франции одержала победу в ЧМ-2018.

    Автор: Юлия Шелковенко
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