Израиль знал, что сбитый самолет «Сухой» принадлежит Сирии, а не РФ — представитель армии

Тель-Авив, 24 июля. Израильские военные знали, что сбивают сирийский, а не российский самолет, который появился в воздушном пространстве над Голанскими высотами со стороны Сирии. Об этом сообщил представитель израильской армии.

По его словам, решение о выпуске ракет про воздушному судну было принято с целью предотвращения угрозы безопасности израильской стороны.

Напомним, израильские военные выпустили две зенитные ракеты «Пэтриот» по самолету «Сухой», который пролетел в воздушном пространстве Израиля два километра. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что судно принадлежало сирийским ВВС.

Стоит отметить, что место происшествия, Голанские высоты, считаются аннексированной Израилем территорией, захваченной у Сирии в 1967 году. Представители Израиля не раз подчеркивали, что придерживаются политики невмешательства в сирийский конфликт, однако «жестко реагируют» на действия по нарушению «суверенитета израильского государства».