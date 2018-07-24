В рядах ВСУ зреет бунт: киевские силовики сидят без денег и отказываются воевать в Донбассе

Киев, 24 июля. Киевские силовики отказываются выполнять приказы командования в Донбассе из-за невыплаты зарплаты. По данным оперативного командования ДНР, в рядах ВСУ зреет настоящий бунт.

Для пресечения массовых акций неповиновения украинские власти решили создать своего рода заградотряды. Подобные меры применялись в 2015 году, чтобы удержать ВСУ от отступления. Их формировали из участников батальонов нацгвардии и добровольцев. Эти заградотряды ловили диверсантов.

Отметим, что о признаках разложения в рядах ВСУ и росте небоевых потерь военное командование Украины констатировало еще осенью минувшего года.

Заметим, украинская армия и раньше демонстрировала признаки разложения. Рост числа небоевых потерь военное командование Украины отмечало с осени прошлого года. При этом многие эксперты убеждены, что обострение в Донбассе только на руку президенту Петру Порошенко, который попытается поднять свой нулевой рейтинг, либо при необходимости просто отменить президентские выборы на Украине в 2019 году. Однако выгодно обострение и противникам Порошенко, поскольку они могут обвинять его в том, что он не справляется с ситуацией в Донбассе.

По мнению политика Виктора Алксниса, правящие круги Киева не готовы к активизации боевых действий на юго-востоке Украины, однако, несмотря на разложение в рядах ВСУ, нельзя не брать во внимание, что украинское правительство при необходимости готово «поставить под ружье» новых людей с «промытыми мозгами» и убежденных, что в Донбассе нужно бороться со своими же земляками, пишет «Свободная Пресса».