«Нас проигнорировали»: Киев возмутила реакция Запада на выходку хорватского футболиста на ЧМ-2018

Киев, 24 июля. Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко возмущена, что западные лидеры не только прилетели на ЧМ-2018 в Россию, но и не поддержали выходку хорватского футболиста Домагоя Виды и помощника тренера Огнена Вукоевича.

По мнению Гопко, чемпионат мира по футболу был якобы использован Россией для того, чтобы «в очередной раз создать лояльное к себе отношение». Она разочарована тем фактом, что западные лидеры не проигнорировали турнир, а прилетели в Россию. Украинский депутат считает, что в РФ они должны были надеть футболки в поддержку заключенных украинцев.

Кроме того, Гопко возмущена тем фактом, что высокопоставленные гости чемпионата не поддержали выкрики Виды и Вукоевича «Слава Украине». Хорватов, наоборот, осудили на Западе за этот поступок, чего в Киеве не ожидали. Власти Украины заявили, что их проигнорировали.

«Мы увидели обратную реакцию и абсолютную продажность ФИФА после того, как один из хорватских футболистов сказал: «Слава Украине», — высказала она свое недовольство.

После победы над сборной России в 1/4 турнира Вида и Вукоевич сняли видео, в котором выкрикивали «Слава Украине» — фразу, которую часто используют украинские националисты. После этого помощник тренера был оштрафован и отстранен от участия в ЧМ-2018. А в ФИФА вынесли предупреждение за неспортивное поведение героев ролика.

Писатель Эдуард Лимонов после этого инцидента выразил мнение, что сборную Хорватии не стоило допускать на чемпионат. Однако представители Федерации футбола Хорватии принесли свои извинения всем россиянам за недостойное поведение члена своей делегации.

Представители Хорватии отметили, что Вукоевич и Вида также приносят извинения за выходку. В федерации заверили, что, по их словам, политического подтекста не было в этом высказывании, и участники видео не догадались, что они могут быть поняты по-другому.