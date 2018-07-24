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Белоруссия имеет все возможности для освоения и развития Арктики — Рапота
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    Белоруссия имеет все возможности для освоения и развития Арктики — Рапота

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    Белоруссия имеет все возможности для освоения и развития Арктики — Рапота

    Мурманск, 24 июля. Белоруссия имеет возможности для технологического участия в освоении и развитии Арктики, считает государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии (СГРБ) Григорий Рапота.

    В ходе общения с журналистами в Мурманске Рапота отметил перспективы сотрудничества Белоруссии и Мурманской области. По его мнению, Арктика интересна в сфере добычи полезных ископаемых, а также как транспортная морская артерия, Севморпуть. Именно в данных областях могли бы быть востребованы возможности ученых и промышленников государства.

    «Не хотелось бы, чтобы Союзное государство, Беларусь оставались в стороне от использования Арктики», — считает госсекретарь СГРБ.

    Рапота напомнил об уже действующих совместных для России и Белоруссии программах, которые косвенно касаются арктического региона. В их числе программа по использованию космического пространства, целью которой является дистанционное зондирование Земли. Также страны сотрудничают в сфере туризма и горнодобывающей промышленности. Предприятия Мурманской области, отметил он, активно используют тяжелую технику, произведенную в Белоруссии.

    Госсекретарь СГРБ указал на основную задачу на ближайшую перспективу. По его мнению, необходимо информировать белорусскую сторону о проектах, которые реализуют в Мурманской области, для стимуляции интереса к региону.

    Ранее посол РФ в Канаде Александр Даричев заявил, что готов помогать в налаживании связей Ямало-Ненецкого автономного округа с канадскими провинциями по вопросам взаимодействия в арктическом регионе.

    Автор: Екатерина Кухарева
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