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В Госдуме рассказали, как изменится закон о пенсионной системе после обсуждения и поправок
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    В Госдуме рассказали, как изменится закон о пенсионной системе после обсуждения и поправок

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    В Госдуме рассказали, как изменится закон о пенсионной системе после обсуждения и поправок

    Модернизация пенсионной системы в России необходима, это назревший вопрос, подчеркивают и законодатели, и эксперты. А поскольку эта тема вызывает серьезные дискуссии в обществе, нас ждет широкое публичное обсуждение конкретных параметров нового закона, рассказал Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

    Напомним, на прошлой неделе Госдума в первом предварительном чтении рассмотрела законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Проект закона, поддержанный большинством депутатов, предусматривает увеличение пенсий неработающим гражданам, а также постепенное повышение пенсионного возраста.

    Главная работа над законом только начинается, и на сегодняшний день в Государственную думу уже внесены десятки поправок, рассказал первый зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

    «Законопроект об усовершенствовании пенсионной системы является законопроектом совместного ведения, — отметил Тарасенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Дело в том, что вопросы труда, социальные вопросы являются предметом совместного ведения федерального центра и субъектов федерации. Поэтому после того, как законопроект был рассмотрен в первом чтении, текст документа был направлен во все субъекты федерации.

    По регламенту на предоставление поправок к любому закону отводится один месяц. Но с учетом того, что это не обычный закон, а закон достаточно тяжелый, это надо прямо сказать, в данном случае срок внесения поправок увеличен в два раза».

    Первый зампред профильного комитета Госдумы напомнил, что законопроект рассматривался 19 июля, а срок внесения поправок продлен до 24 сентября.

    «Все это время все субъекты в рамках законодательной инициативы могут готовить и вносить свои поправки, — отметил депутат. — Речь идет и об администрации субъектов федерации, и о представителях региональных законодательных органов власти. Поправки могут вносить также представители бизнеса. Это могут делать и профсоюзы через своих представителей, в том числе через депутатов Государственной думы.

    Это будет очень большая работа, и могу сказать, что уже знаю о 117 поправках, которые готовят только депутаты Государственной думы».

    Тарасенко: Это будет очень большая работа, в ходе обсуждения и внесения поправок закон станет более социальным

    По словам парламентария, если потребуется, обсуждение закона, в том числе широкая общественная дискуссия, будет продлено, чтобы учесть все мнения.

    «Еще раз отмечу — это будет очень большая работа, не думаю, что нам удастся ее завершить даже в сентябре. Уверен, в ходе обсуждения и внесения поправок закон станет более социальным», — подчеркнул Михаил Тарасенко.

    Напомним, выступая в Госдуме при обсуждении в первом чтении законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что уже с 2019 года новый закон позволит увеличить пенсии неработающим пенсионерам в среднем на 12 тысяч рублей в год, что в два раза выше темпов инфляции. А к 2024 году намечено довести средний размер пенсии для неработающих пенсионеров до 20 тысяч рублей в месяц.

    Ранее правительство России предложило поэтапно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет (против нынешних 60), а для женщин — до 63 (сейчас в России возраст выхода женщин на пенсию — 55 лет).

    В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что за последние годы в нашей стране высокими темпами растет средняя продолжительность жизни, которая увеличилась на семь лет, достигнув 73 лет. Согласно майскому указу президента этот показатель благодаря достижениям медицины и социальной политике в ближайшие годы должен быть доведен до значения «80+».

    Автор: Анна Кириллова
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