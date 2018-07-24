На Украине закрыли дело о возможной подделке диплома премьером Гройсманом

Киев, 24 июля. Прокуратура Украины прекратила уголовное дело о возможной подделке диплома премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

По словам представителей ведомства, в результате досудебного решения следователь закрыл уголовное производство из-за отсутствия состава преступления, сообщают «Украинские новости».

Отметим, что ранее Владимир Гройсман заявил, что получал образование заочно и параллельно работал.

«Естественно, не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный», — написал политик в Facebook.

Напомним, что о подделке диплома премьер-министра Украины в октябре 2017 года заявил депутат Верховной рады Виталий Куприй. Тогда он подал заявление в прокуратуру.