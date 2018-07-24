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Украина
На Украине закрыли дело о возможной подделке диплома премьером Гройсманом
Украина
На Украине закрыли дело о возможной подделке диплома премьером Гройсманом
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    На Украине закрыли дело о возможной подделке диплома премьером Гройсманом

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    На Украине закрыли дело о возможной подделке диплома премьером Гройсманом

    Киев, 24 июля. Прокуратура Украины прекратила уголовное дело о возможной подделке диплома премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

    По словам представителей ведомства, в результате досудебного решения следователь закрыл уголовное производство из-за отсутствия состава преступления, сообщают «Украинские новости».

    Отметим, что ранее Владимир Гройсман заявил, что получал образование заочно и  параллельно работал.

    «Естественно, не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный», — написал политик в Facebook.

    Напомним, что о подделке диплома премьер-министра Украины в октябре 2017 года заявил депутат Верховной рады Виталий Куприй. Тогда он подал заявление в прокуратуру.

    Автор: Денис Коробейников
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