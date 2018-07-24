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Шесть человек отравились несъедобными грибами в Киеве
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    Шесть человек отравились несъедобными грибами в Киеве

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    Шесть человек отравились несъедобными грибами в Киеве

    Киев, 24 июля. В Киеве из-за отравления грибами госпитализированы шесть человек. Как сообщает пресс-служба Киевской городской администрации, пострадавшие находятся в токсикологической реанимации.

    «По результатам выходных с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы оказались шесть человек», — говорится в сообщении.

    По словам директора департамента здравоохранения Киева Валентины Гинзбург, пятеро человек остаются в тяжелом состоянии, один был переведен в стационарное отделение. Как уточняется, все пострадавшие отравились несъедобными грибами.

    Ранее сообщалось, что в США в одном из ресторанов сети McDonald’s отравились 105 человек.

    Автор: Василий Котов
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