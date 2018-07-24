Шесть человек отравились несъедобными грибами в Киеве

Киев, 24 июля. В Киеве из-за отравления грибами госпитализированы шесть человек. Как сообщает пресс-служба Киевской городской администрации, пострадавшие находятся в токсикологической реанимации.

«По результатам выходных с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы оказались шесть человек», — говорится в сообщении.

По словам директора департамента здравоохранения Киева Валентины Гинзбург, пятеро человек остаются в тяжелом состоянии, один был переведен в стационарное отделение. Как уточняется, все пострадавшие отравились несъедобными грибами.

Ранее сообщалось, что в США в одном из ресторанов сети McDonald’s отравились 105 человек.