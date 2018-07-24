Луганск призвал ОБСЕ надавить на ВСУ

Луганск, 24 июля. Народная милиция Луганской народной республики призвала наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ надавить на ВСУ и принять меры, чтобы украинские силовики прекратили военные учения у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом заявил во вторник начальник пресс-службы ведомства Яков Осадчий. Он напомнил, что ВСУ, нарушая минские соглашения, ранее провели занятия с боевой стрельбой на полигоне у населенного пункта Трехизбенка в пяти километрах от линии соприкосновения.

«Призываем наблюдателей ОБСЕ оказать содействие по принуждению украинской стороны к выполнению взятых обязательств», — подчеркнул он.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР отказались принимать государственный переворот на Украине и объявили о своей независимости.

За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на заключенные минские соглашения и введенный режим перемирия, ВСУ продолжают обстреливать территории республик.