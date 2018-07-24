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Луганск призвал ОБСЕ надавить на ВСУ
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    Луганск призвал ОБСЕ надавить на ВСУ

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    ЛНР призвала ОБСЕ заставить ВСУ не проводить учения у линии соприкосновения в Донбассе

    Луганск, 24 июля. Народная милиция Луганской народной республики призвала наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ надавить на ВСУ и принять меры, чтобы украинские силовики прекратили военные учения у линии соприкосновения в Донбассе.

    Об этом заявил во вторник начальник пресс-службы ведомства Яков Осадчий. Он напомнил, что ВСУ, нарушая минские соглашения, ранее провели занятия с боевой стрельбой на полигоне у населенного пункта Трехизбенка в пяти километрах от линии соприкосновения.

    «Призываем наблюдателей ОБСЕ оказать содействие по принуждению украинской стороны к выполнению взятых обязательств», — подчеркнул он.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР отказались принимать государственный переворот на Украине и объявили о своей независимости.

    За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на заключенные минские соглашения и введенный режим перемирия, ВСУ продолжают обстреливать территории республик.

    Автор: Василий Котов
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