Совфед одобрил закон о регистрации филиалов иностранных НКО‍

Москва, 24 июля. Закон, уточняющий процедуру учета и регистрации в налоговых органах структурных подразделений международных организаций и иностранных некоммерческих организаций (НКО) в России, одобрен членами Совета Федерации РФ.

Документ предусматривает обязательное включение иностранной НКО при создании филиала или представительства в специальный реестр. В ходе процедуры организация должна уведомить о создании и приложить учредительные документы, приложение об НКО и документ с изложением целей и задач.

В том числе с 1 марта 2019 года налоговые органы обязаны будут поставить на учет упомянутые организации в течение пяти дней на основании сведений, которые содержатся в соответствующих реестрах. Их ведение отнесено к полномочиям министерства юстиции России.

В бюджетном комитете Совета Федерации отметили, что принятие закона потребует внесения изменений в приказы Минфина РФ и Федеральной налоговой службы. Процесс должен быть завершен в течение трех месяцев со дня вступления документа в силу.

Ранее стало известно, что Совет Федерации в ходе заседания ратифицировал закон, согласно которому с 1 марта 2019 года будет введена обязательная маркировка табачных изделий.