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Госдума: Малый и средний бизнес смогут застраховать банковские вклады
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    Госдума: Малый и средний бизнес смогут застраховать банковские вклады

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    Госдума: предприниматели малого и среднего бизнеса смогут застраховать банковские вклады

    Москва, 24 июля. Депутаты Госдумы приняли закон, по которому система страхования вкладов будет распространяться на средства малых и средних предприятий, которые находятся в банках.

    По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, включение малого бизнеса в систему страхования вкладов будет серьезной гарантией для предпринимателей. Он отметил, что малый бизнес способствует развитию экономики страны.

    «Малый бизнес  — это рабочие места, эффективное и конкурентоспособное производство. Его включение в систему страхования вкладов станет серьезной гарантией для предпринимателей»,  — заявил Володин.

    В настоящее время застрахованными могут быть только денежные средства во вкладах, которые принадлежат гражданам и индивидуальным предпринимателям. После принятия закона ситуация изменится.

    Автор: Денис Коробейников
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