Госдума: Малый и средний бизнес смогут застраховать банковские вклады

Москва, 24 июля. Депутаты Госдумы приняли закон, по которому система страхования вкладов будет распространяться на средства малых и средних предприятий, которые находятся в банках.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, включение малого бизнеса в систему страхования вкладов будет серьезной гарантией для предпринимателей. Он отметил, что малый бизнес способствует развитию экономики страны.

«Малый бизнес — это рабочие места, эффективное и конкурентоспособное производство. Его включение в систему страхования вкладов станет серьезной гарантией для предпринимателей», — заявил Володин.

В настоящее время застрахованными могут быть только денежные средства во вкладах, которые принадлежат гражданам и индивидуальным предпринимателям. После принятия закона ситуация изменится.