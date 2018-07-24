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Путин выслушал доклад губернатора Сахалинской области о развитии региона
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    Путин выслушал доклад губернатора Сахалинской области о развитии региона

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    Путин выслушал доклад губернатора Сахалинской области о развитии региона

    Москва, 24 июля. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что регион развивается стабильно, очевиден рост макроэкономических показателей.

    «В целом регион стабильно развивается​​​. Мы с небольшим приростом идем по валовому региональному продукту – 87 миллиардов рублей», — сказал губернатор, его слова обнародованы на сайте Кремля.

    По словам Олега Кожемяко, развитие региона положительно отразилось на демографической ситуации. В Сахалинской области отмечен рост рождаемости, а также увеличился миграционный поток. Сюда приезжают квалифицированные специалисты — медики, учителя.

    Жители области получают от местных властей социальную поддержку, на 58% увеличилось число многодетных семей. Кожемяко также доложил Путину о сохранении макроэкономических показателей в регионе.

    Он отметил, что регион учел все аспекты послания президента Федеральному Собранию. Среди прочего — это строительство нового жилья и поддержка доступного для россиян ипотечного кредитования. Власти также ведут работу по ликвидации второй смены в школах — запланировано строительство 23 учебных учреждений.

    Автор: Юлия Шелковенко
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