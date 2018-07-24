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Донецк ожидает 79-й конвой гумпомощи от МЧС России
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    Донецк ожидает 79-й конвой гумпомощи от МЧС России

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    Донецк ожидает 79-й конвой гумпомощи от МЧС России

    Донецк, 24 июля. В ближайший четверг в Донбасс прибудет 79-й по счету гуманитарный конвой МЧС России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства Донецкой народной республики. 

    Согласно приведенной информации, в состав груза войдут медикаменты, медицинское имущество, а также продуктовые наборы для детей до года и до трех лет, сообщает во вторник Донецкое агентство новостей.

    Напомним, 28 июня автомобили 78-й колонны МЧС России доставили гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую область. В тот же день украинские диверсанты подорвали стелу на пути следования гумконвоя из России в ДНР.

    Автор: Тимур Румянцев
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