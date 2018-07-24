Донецк ожидает 79-й конвой гумпомощи от МЧС России

Донецк, 24 июля. В ближайший четверг в Донбасс прибудет 79-й по счету гуманитарный конвой МЧС России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства Донецкой народной республики.

Согласно приведенной информации, в состав груза войдут медикаменты, медицинское имущество, а также продуктовые наборы для детей до года и до трех лет, сообщает во вторник Донецкое агентство новостей.

Напомним, 28 июня автомобили 78-й колонны МЧС России доставили гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую область. В тот же день украинские диверсанты подорвали стелу на пути следования гумконвоя из России в ДНР.