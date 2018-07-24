Трехдневный траур объявлен в Греции по жертвам пожаров

Афины, 24 июля. Трехдневный траур по жертвам пожаров объявлен в Греции. Об этом заявил премьер страны Алексис Ципрас в эфире греческого общественного телеканала ERT. В своем обращении Ципрас подчеркнул, что сейчас Греция переживает один из самых сложных моментов в своей истории.

По последним данным, количество погибших превысило 60 человек. Тушение пожаров усугубляет сильный ветер. В Аттике объявлен режим ЧС. По данным местных СМИ, среди погибших много маленьких детей.

Сегодня президент России Владимир Путин предложил властям Греции помощь в борьбе с лесными пожарами. Глава государства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей и подчеркнул, что Россия разделяет скорбь братского народа.