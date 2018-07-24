Меню
Весь мир
Трехдневный траур объявлен в Греции по жертвам пожаров
Украина
На Украине закрыли дело о возможной подделке диплома премьером Гройсманом
Следующая новость
Загрузка...

    Трехдневный траур объявлен в Греции по жертвам пожаров

    46

    Трехдневный траур объявлен в Греции по жертвам пожаров

    Афины, 24 июля. Трехдневный траур по жертвам пожаров объявлен в Греции. Об этом заявил премьер страны Алексис Ципрас в эфире греческого общественного телеканала ERT. В своем обращении Ципрас подчеркнул, что сейчас Греция переживает один из самых сложных моментов в своей истории.

    По последним данным, количество погибших превысило 60 человек. Тушение пожаров усугубляет сильный ветер. В Аттике объявлен режим ЧС. По данным местных СМИ, среди погибших много маленьких детей.

    Сегодня президент России Владимир Путин предложил властям Греции помощь в борьбе с лесными пожарами. Глава государства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей и подчеркнул, что Россия разделяет скорбь братского народа.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.