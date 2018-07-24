Локомотив протаранил пассажирский поезд на Украине, есть пострадавшие

Киев, 24 июля. На Украине в Запорожской области произошло столкновение локомотива и пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Инцидент произошел на станции Пологи в Запорожской области. Железнодорожники превысили допустимую скорость при присоединении локомотива к поезду, в результате чего произошло столкновение.

«Во время подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев – Бердянск было допущено превышение скорости во время соединения, что привело к травмированию пассажиров», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 26 пассажиров, двое были госпитализированы в Пологовскую городскую больницу.