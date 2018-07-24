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Ученые создали робота размером с клетку человека
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    Ученые создали робота размером с клетку человека

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    Ученые создали робота размером с клетку человека

    Вашингтон, 24 июля. Американские инженеры создали автономного робота размером с клетку человека. Устройства размером от одной миллиардной до одной миллионной доли метра разработали в Массачусетском технологическом институте (MIT). 

    По словам ученых, таких роботов будут использоваться для исследований в различных областях, начиная от различных систем организма человека, заканчивая резервуарами нефтеперерабатывающих заводов, а также газо- и нефтепроводами, сообщает The Verge.

    По данным издания, устройства не нуждаются в подзарядке, получая достаточный электронный заряд от фотодиодных полупроводников. Кроме того, микроскопические роботы способны хранить информацию в бортовой системе электроники.

    Ранее стало известно о создании на основе ДНК нанороботов в Калифорнийском технологическим институте. Ученым удалось запрограммировать их на транспортировку грузов.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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