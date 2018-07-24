День принятия Крыма, Тамани и Кубани в Российскую империю появился в РФ

Москва, 24 июля. В России появилась новая памятная дата — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в Российскую империю. Соответствующий закон во вторник приняла в третьем, окончательном чтении Госдума. Праздник будет отмечаться 19 апреля.

Как уточняется в пояснительной записке, такая дата была выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1783 году императрица Екатерина II подписала высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

Закон в нижнюю палату российского парламента внесли члены Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко, а также депутатами Госдумы от Крыма и Севастополя.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам народного референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей.