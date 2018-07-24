Госдума приняла закон об ограничении роста налога на имущество физлиц

Москва, 24 июля. В России изменится порядок расчета налога на имущество граждан. Соответствующий закон приняла Государственная дума. Он также направлен на замедление темпов роста налоговых платежей для жителей 28 регионов РФ в 2018 году.

Документ, ограничивающий рост налога на имущество физлиц, подразумевает введение нового коэффициента, который ограничивает ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, не более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Соответствующий коэффициент будет применяться в тех регионах Российской Федерации, на территории которых исчисление налога на имущество физлиц осуществляется с коэффициентом 0,6.

Напомним, 16 марта текущего года президент России Владимир Путин дал поручение российскому правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают уточнение параметров расчета налога на имущество физических лиц. По его словам, необходимо переработать соответствующее законодательство таким образом, чтобы налог был справедливым.