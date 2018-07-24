Минобороны РФ может организовать прием беженцев на пунктах пропуска в Сирии

Москва, 24 июля. Министерство обороны России предложило организовать работу по открытию филиалов Центра приема беженцев на пунктах пропуска в Сирии. С соответствующей инициативой во вторник выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Необходимо провести подготовку к открытию филиалов Центра приема, распределения и размещения беженцев на воздушных и морских пунктах пропуска», — отметил он, выступая на совместном заседании с представителями МИД России.

Мизинцев в частности считает необходимым открыть филиалы Центра приема в пунктах пропуска «Абу-Духур», «Сальхиях» и «Пальмира». Он также заявил о необходимости использовать полученные по дипломатическим каналам личные данные сирийских беженцев, чтобы направлять им уведомления о возможности репатриации. Генерал-полковник добавил, что работа по этому направлению должна вести круглосуточно с еженедельным предоставлением отчета.