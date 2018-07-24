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Минобороны РФ может организовать прием беженцев на пунктах пропуска в Сирии
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    Минобороны РФ может организовать прием беженцев на пунктах пропуска в Сирии

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    Минобороны РФ может организовать прием беженцев на пунктах пропуска в Сирии

    Москва, 24 июля. Министерство обороны России предложило организовать работу по открытию филиалов Центра приема беженцев на пунктах пропуска в Сирии. С соответствующей инициативой во вторник выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «Необходимо провести подготовку к открытию филиалов Центра приема, распределения и размещения беженцев на воздушных и морских пунктах пропуска», — отметил он, выступая на совместном заседании с представителями МИД России.

    Мизинцев в частности считает необходимым открыть филиалы Центра приема в пунктах пропуска «Абу-Духур», «Сальхиях» и «Пальмира». Он также заявил о необходимости использовать полученные по дипломатическим каналам личные данные сирийских беженцев, чтобы направлять им уведомления о возможности репатриации. Генерал-полковник добавил, что работа по этому направлению должна вести круглосуточно с еженедельным предоставлением отчета.

    Автор: Антон Соколов
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