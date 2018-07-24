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Политика
Израиль сбил ракетами «Пэтриот» самолет ВС Сирии «Сухой»
Политика
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    Израиль сбил ракетами «Пэтриот» самолет ВС Сирии «Сухой»

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    Израиль сбил ракетами «Пэтриот» самолет ВС Сирии «Сухой»

    Иерусалим, 24 июля. Израильские военные сбили самолет «Сухой», зашедший в воздушное пространство над Голанскими высотами со стороны Сирии. Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, по самолету было выпущено две зенитные ракеты «Пэтриот».

    Согласно сообщению в официальном микроблоге израильской армии в Twitter, самолет углубился в воздушное пространство Израиля на два километра и был перехвачен. В пресс-службе ЦАХАЛ утверждают, что «Сухой» принадлежал сирийским ВВС. Отметим, что инцидент произошел в районе над оккупированными Израилем Голанскими высотами.

    Израиль сбил ракетами «Пэтриот» самолет ВС Сирии «Сухой»

    Автор: Ярослава Замысловатова
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