Израиль сбил ракетами «Пэтриот» самолет ВС Сирии «Сухой»

Иерусалим, 24 июля. Израильские военные сбили самолет «Сухой», зашедший в воздушное пространство над Голанскими высотами со стороны Сирии. Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, по самолету было выпущено две зенитные ракеты «Пэтриот».

Согласно сообщению в официальном микроблоге израильской армии в Twitter, самолет углубился в воздушное пространство Израиля на два километра и был перехвачен. В пресс-службе ЦАХАЛ утверждают, что «Сухой» принадлежал сирийским ВВС. Отметим, что инцидент произошел в районе над оккупированными Израилем Голанскими высотами.