Виктории Скрипаль выдали удостоверение кандидата в депутаты в ярославскую облдуму

Ярославль, 24 июля. Виктории Скрипаль выдали удостоверение кандидата в депутаты в ярославскую областную думу от партии «Справедливая Россия».

Кандидат в депутаты выдвигается по десятому избирательному округу, в который входит Фрунзенский район, где она проживает. Вручение удостоверения состоялось в офисе регионального партийного отделения. По словам помощника депутаты ГД Анатолия Рыкова, Виктория Скрипаль не является членом партии, но разделяет ее взгляды.

Скрипаль отметила, что постарается привлечь на выборы в ярославскую облдуму как можно больше людей. По ее словам, необходимо построить районную детскую поликлинику, решить вопрос с нехваткой образовательных учреждений. На данный момент во Фрунзенском районе всего одна школа, пишет РИА Новости.

Напомним, что в начале марта в британском Солсбери пострадали Сергей и Юлия Скрипали. Виктория Скрипаль приходится родственницей пострадавшим. Впоследствии Скрипали были выписаны из больницы, где проходили курс лечения после отравления нейро-паралитическим веществом.

Британские власти бездоказательно обвиняют Россию в причастности к инциденту. Москва категорически отрицает любые обвинения.