Лавров и Герасимов обсудили с Меркель Сирию и Украину

Берлин, 24 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провели в столице Германии переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД государства Хайко Маасом, в ходе которых затронули ситуацию в Сирии и на востоке Украины. Об этом сообщила представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Она отметила, что в ходе встречи стороны также подняли вопрос ситуации на Ближнем Востоке.

«Встреча была согласована на прошлой неделе между канцлером и президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания находились ситуация на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии», — сообщила Деммер.

Ранее российский дипломатический источник сообщил о прибытии представителей России в столицу Германии для проведения консультаций с местными властями.

Накануне Лавров и Герасимов провели встречу в Западном Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, касающихся ближневосточного урегулирования, в том числе ситуацию в Сирии.