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Украина начала малую приватизацию через Интернет
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    Украина начала малую приватизацию через Интернет

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    Украина начала малую приватизацию через Интернет

    Киев, 24 июля. На Украине стартовал процесс малой приватизации, который будет осуществляться через интернет-систему ProZorro. Об этом заявил глава кабинета министров Украины Владимир Гройсман.

    По его словам, фонд государственного имущества Украины зарегистрировал в электронной системе первые 18 объектов малой приватизации, которые расположены во Львове и Житомире.

    «Меняем это, ломаем старую систему и максимально все заводим в ProZorro. Любой предприниматель увидит товары, и купит себе нужное помещение или какой-то объект», — сказал Гройсман.

    Премьер-министр также добавил, что в августе правительство планирует рассмотреть нормативно-правовые документы относительно обязательных электронных аукционов по древесине.

    В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривен (около 590 миллионов рублей).

    Ранее Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения очередного транша. Чтобы получить новый транш Киев должен принять закон о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу государственных активов, а также создать антикоррупционный суд и поднять стоимость газа для населения Украины до уровня европейских цен. Кроме того, МВФ потребовал поднять пенсионный возраст для украинцев.

    Автор: Артем Никулин
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