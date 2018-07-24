Украина начала малую приватизацию через Интернет

Киев, 24 июля. На Украине стартовал процесс малой приватизации, который будет осуществляться через интернет-систему ProZorro. Об этом заявил глава кабинета министров Украины Владимир Гройсман.

По его словам, фонд государственного имущества Украины зарегистрировал в электронной системе первые 18 объектов малой приватизации, которые расположены во Львове и Житомире.

«Меняем это, ломаем старую систему и максимально все заводим в ProZorro. Любой предприниматель увидит товары, и купит себе нужное помещение или какой-то объект», — сказал Гройсман.

Премьер-министр также добавил, что в августе правительство планирует рассмотреть нормативно-правовые документы относительно обязательных электронных аукционов по древесине.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривен (около 590 миллионов рублей).

Ранее Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения очередного транша. Чтобы получить новый транш Киев должен принять закон о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу государственных активов, а также создать антикоррупционный суд и поднять стоимость газа для населения Украины до уровня европейских цен. Кроме того, МВФ потребовал поднять пенсионный возраст для украинцев.