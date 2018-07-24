Путин поручил Кабмину проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин

Москва, 24 июля. Правительство Российской Федерации проработает вопрос о строительстве моста на остров Сахалин. Соответствующее поручение Кабмину дал глава российского государства Владимир Путин.

«Я поручил правительству проработать все это [вопросы, связанные со строительством моста на Сахалин]», — отметил российский лидер на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. «Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику», — заключил Путин.

Как сообщил ранее заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин, строительство моста на Сахалин, если такое решение все же примут российские власти, начнется через три года и продлится порядка пяти лет.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также отметил, что строительство моста на Сахалин, если подобное решение будет принято, может создать дополнительное стратегическое преимущество для России.