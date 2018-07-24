Меню
Экономика
Путин поручил Кабмину проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин
Политика
«Почему папа не может взять трубку»: родственники Скрипаля обеспокоены отсутствием связи с ним
Следующая новость
Загрузка...

    Путин поручил Кабмину проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин

    34

    Путин поручил Кабмину проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин

    Москва, 24 июля. Правительство Российской Федерации проработает вопрос о строительстве моста на остров Сахалин. Соответствующее поручение Кабмину дал глава российского государства Владимир Путин.

    «Я поручил правительству проработать все это [вопросы, связанные со строительством моста на Сахалин]», — отметил российский лидер на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. 

    «Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику», — заключил Путин.

    Как сообщил ранее заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин, строительство моста на Сахалин, если такое решение все же примут российские власти, начнется через три года и продлится порядка пяти лет.

    Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также отметил, что строительство моста на Сахалин, если подобное решение будет принято, может создать дополнительное стратегическое преимущество для России.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.