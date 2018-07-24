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Заключенный брянской колонии умер после пыток
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    Заключенный брянской колонии умер после пыток

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    Заключенный брянской колонии умер после пыток
    Брянск, 24 июля. Заключенный брянской исправительной колонии № 6 скончался после пыток. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. В совершении преступления подозревается сотрудник ИК.

    По данным ведомства, 22 июля вечером сотрудник колонии, «применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии».

    Установить обстоятельства гибели мужчины помогла судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время сотрудник колонии задержан. Он подозревается  в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий. Вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста будет решен в ближайшее время.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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