Заключенный брянской колонии умер после пыток



Брянск, 24 июля. Заключенный брянской исправительной колонии № 6 скончался после пыток. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. В совершении преступления подозревается сотрудник ИК.

По данным ведомства, 22 июля вечером сотрудник колонии, «применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии».

Установить обстоятельства гибели мужчины помогла судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время сотрудник колонии задержан. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий. Вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста будет решен в ближайшее время.