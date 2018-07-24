Сирия новости 24 июля 16.30: курды арестовали командира SDF в Ракке, израильские медикаменты в схронах боевиков

Сирия, 24 июля. Курды задержали одного из своих командиров в северной части Ракки. Импортное оружие было найдено на зачищенных от боевиков территориях Эль-Кунейтры. «Ан-Нусра»*** арестовала гражданских лиц на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили импортное оборудование и медикаменты в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»1: подверглось авиаударам ВВС САР в юго-западной части Даръа; заявляет о потерях со стороны САА в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с силами САР на севере Хамы; арестовала мирных жителей в Хаме по подозрению в связях с САА.

«Файлак Аш-Шам»: подверглась атаке неизвестных боевиков у города Кафр Тахарим к северо-западу от Идлиба.

Курды: задержали одного из своих полевых командиров в городе Тель-Абьяд на севере Ракки.

ВС Турции: намереваются укрепить наблюдательный пункт в городе Аль-Эйс юго-западнее Алеппо.

Провинция Алеппо

Накануне сообщалось о том, что грузовики с бетонными плитами из Турции прибыли на территорию Сирии через пограничный переход «Баб Эль-Хава», расположенный в северной части Идлиба. Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (MGhorab3), автомобили достигли населенного пункта Аль-Эйс, расположенного к юго-западу от Алеппо, в котором находится один из наблюдательных пунктов Турции. Вокруг КПП будет воздвигнута бетонная стена. Напомним, турецкие опорные пункты были созданы после астанинских мирных переговоров, в результате которых было объявлено о формировании зоны деэскалации на северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР). Странами-гарантами соблюдения режима прекращения огня являются Россия, Турция и Иран.

Провинция Даръа

Информационный портал Jisr TV сообщает о том, что сирийские военные самолеты провели несколько боевых вылетов в зонах дислокации джихадистов формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанного с «Исламским государством». ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по укреплениям исламистов в окрестностях населенных пунктов Абу Хаджар и Аль-Абдали. Тем временем ожесточенные бои разворачиваются в районе города Джиллин. Интернет-портал «Аль-Амак», подконтрольный ИГИЛ1, утверждает, что террористам удалось отразить атаку Сирийской арабской армии (САА), притом якобы уничтожив ЗСУ «Шилка» сил САР. Кроме того, боевики ИГ1 заявляют об атаке смертника недалеко от населенного пункта Айн Зубейда. Данные сведения не получили подтверждения от официальных источников. Как полагают военные эксперты, радикалы террористической группировки таким образом пытаются оправдаться за потерю 13 населенных пунктов.

Провинция Идлиб

Новое нападение неизвестных боевиков произошло в населенном пункте Кафр Тахарим, расположенном северо-западнее административного центра региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (24Idlib), группа исламистов атаковала командный пункт антиправительственной организации «Файлак Аш-Шам» на окраине города. Никаких данных о потерях со стороны сил вооруженной оппозиции пока не поступало. Напомним, в регионе ведут подпольную деятельность боевики так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства», оказавшихся на данных территориях после поражения в районе Акербата в феврале. Джихадисты бежали на юго-восток Идлиба под натиском Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ и впоследствии распространились по всей провинции.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Manar News передает, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) по неизвестным причинам задержали одного из своих полевых командиров по имени Ибрагим Аш-Шавах в городе Тель-Абьяд на севере провинции. Предполагается, что лидер курдских радикалов мог быть арестован по подозрению в сотрудничестве с силами Анкары. Напомним, ранее отмечались случаи бегства высокопоставленных членов SDF. В ноябре прошлого года бывший пресс-секретарь «демократических сил» Талал Сило принял сторону протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) и при помощи турецкой разведки перебрался в подконтрольный ССА город Джараблус, расположенный на севере Алеппо. Позднее в своих интервью Сило сообщал о том, что проамериканские курдские силы позволили террористам «Исламского государства» беспрепятственно покинуть Ракку и Ат-Табку, а также заявлял о крупных поставках оружия США.

Провинция Хама

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что в северной части региона вновь происходят вооруженные стычки между правительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по опорным пунктам исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на окраинах городов Аль-Латамина, Аз-Закат и Хасрая. Также о перестрелках сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Между тем оппозиционные СМИ заявляют о том, что боевикам «Тахрир Аш-Шам» якобы удалось арестовать пятерых шпионов правительственных войск, действовавших под видом местных жителей. Тем не менее местные активисты полагают, что среди задержанных действительно находились лишь гражданские лица.

Провинция Эль-Кунейтра

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) начали разминировать территории, освобожденные от оккупации исламистов незаконных вооруженных формирований в провинции Эль-Кунейтра. Как передает информационное агентство Al Masdar News, в ходе обследования районов города Наб Ас-Сахр был обнаружен полевой госпиталь радикалов, в котором находились медикаменты и оборудование израильского и иорданского производства. Подобные сообщения поступали и ранее, это в очередной раз свидетельствует о наличии у джихадистов иностранных спонсоров. Напомним, Наб Ас-Сахр перешел под контроль сил САР после того, как боевики вооруженной оппозиции вынужденно капитулировали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)