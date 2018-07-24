Меню
Весь мир
«Едва оттуда выбрались»: украинский депутат чуть не сгорел в лесном пожаре в Греции
Политика
«Почему папа не может взять трубку»: родственники Скрипаля обеспокоены отсутствием связи с ним
Следующая новость
Загрузка...

    «Едва оттуда выбрались»: украинский депутат чуть не сгорел в лесном пожаре в Греции

    56

    «Едва оттуда выбрались»: украинский депутат чуть не сгорел в лесном пожаре в Греции

    Афины, 24 июля. Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев вместе с женой, украинской журналисткой Натальей Фицич, чуть не погиб в лесном пожаре во время поездки в Грецию. Парламентарий признался, что они чудом выбрались из эпицентра стихийного бедствия.

    «Хотели с Натальей Фицич хоть ненадолго убежать подальше от новостей и под Афинами попали в эпицентр событий, горячих в прямом смысле. В этом районе уже 24 погибших. Мы едва оттуда выбрались, но слава богу все хорошо. Берегите леса!» — пишет Арьев в Facebook.

    «Едва оттуда выбрались»: украинский депутат чуть не сгорел в лесном пожаре в Греции

    Согласно последним данным, в результате пожаров в Греции погибли более 60 человек. В пожарную службу поступают звонки о пропавших без вести. Среди погибших есть много маленьких детей.

    «Едва оттуда выбрались»: украинский депутат чуть не сгорел в лесном пожаре в Греции

    Как сообщало Федеральное агентство новостей, президент России Владимир Путин ранее направил письмо президенту Греции Прокопису Павлопулосу и премьер-министру страны Алексису Ципрасу, в котором выразил соболезнования. Он также предложил Афинам помощь в ликвидации последствий разгула стихии.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.