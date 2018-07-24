«Едва оттуда выбрались»: украинский депутат чуть не сгорел в лесном пожаре в Греции

Афины, 24 июля. Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев вместе с женой, украинской журналисткой Натальей Фицич, чуть не погиб в лесном пожаре во время поездки в Грецию. Парламентарий признался, что они чудом выбрались из эпицентра стихийного бедствия.

«Хотели с Натальей Фицич хоть ненадолго убежать подальше от новостей и под Афинами попали в эпицентр событий, горячих в прямом смысле. В этом районе уже 24 погибших. Мы едва оттуда выбрались, но слава богу все хорошо. Берегите леса!» — пишет Арьев в Facebook.

Согласно последним данным, в результате пожаров в Греции погибли более 60 человек. В пожарную службу поступают звонки о пропавших без вести. Среди погибших есть много маленьких детей.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, президент России Владимир Путин ранее направил письмо президенту Греции Прокопису Павлопулосу и премьер-министру страны Алексису Ципрасу, в котором выразил соболезнования. Он также предложил Афинам помощь в ликвидации последствий разгула стихии.