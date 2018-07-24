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В списке РФ для посещения Москальковой 51 заключенный — омбудсмен Украины 
Украина
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    В списке РФ для посещения Москальковой 51 заключенный — омбудсмен Украины 

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    В списке РФ для посещения Москальковой 51 заключенный — омбудсмен Украины 

    Киев, 24 июля. В российском списке для посещения уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой значится 51 заключенный, сообщила во вторник омбудсмен Украины Людмила Денисова, добавив, что некоторые из данных лиц якобы не согласны на встречу.

    «Российская сторона предоставила нам список на посещение 51 человека», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

    При этом, по ее словам, российское гражданство имеют только 13 заключенных, перечисленных в списке, а некоторые из них якобы не согласны на встречу. В этой связи украинская сторона, как отметила Денисов, просит скорректировать список.

    «Сейчас мы требуем, чтобы Россия откорректировала свой список», — говорится в сообщении.

    Денисова добавила, что Москалькова посетила семерых лиц из списка.

    Российский уполномоченный по правам человека ранее уже столкнулась с противодействием со стороны руководства ФСИН Украины, когда собиралась посетить заключенного Максима Одинцова.

    Напомним, договоренность о посещениях омбудсменами двух стран заключенных на территории России и Украины была установлена главами государств Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

    Автор: Василий Котов
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