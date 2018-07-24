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РФ, Иордания и Ливан планируют создать штаб по перемещению беженцев в Сирию
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    РФ, Иордания и Ливан планируют создать штаб по перемещению беженцев в Сирию

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    РФ, Иордания и Ливан планируют создать штаб по перемещению беженцев в Сирию

    Москва, 24 июля. Россия, Иордания и Ливан проработают вопрос создания круглосуточного совместного оперативного штаба по перемещению беженцев в Сирийскую Арабскую Республику. Соответствующее поручение дал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИДа России по возвращению беженцев в Сирию.

    Как отметил генерал-полковник, разработка детализированных планов по перемещению беженцев с территории Иордании и Ливана должна стать итогом работы старших рабочих групп.

    Мизинцев также рассказал о сирийцах, которые уже дали свое согласие добровольно вернуться на родину. 

    Напомним, ранее сообщалось, что более двух тысяч беженцев прибыли в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана за прошедшие сутки. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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