РФ, Иордания и Ливан планируют создать штаб по перемещению беженцев в Сирию

Москва, 24 июля. Россия, Иордания и Ливан проработают вопрос создания круглосуточного совместного оперативного штаба по перемещению беженцев в Сирийскую Арабскую Республику. Соответствующее поручение дал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИДа России по возвращению беженцев в Сирию.

Как отметил генерал-полковник, разработка детализированных планов по перемещению беженцев с территории Иордании и Ливана должна стать итогом работы старших рабочих групп.

Мизинцев также рассказал о сирийцах, которые уже дали свое согласие добровольно вернуться на родину.

Напомним, ранее сообщалось, что более двух тысяч беженцев прибыли в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана за прошедшие сутки.