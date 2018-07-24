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Нетаньяху назвал Турцию при Эрдогане «мрачной диктатурой»
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    Нетаньяху назвал Турцию при Эрдогане «мрачной диктатурой»

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    Нетеньяху назвал Турцию при Эрдогане «мрачной диктатурой»

    Тель-Авив, 24 июля. Турция при лидере Тайипе Эрдогане становится «мрачной диктатурой», написал в микроблоге Twitter израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху ответил на критику со стороны Эрдогана, который заявил, что принятый израильским парламентом закон о еврейском характере Израиля «призван и далее притеснять и изолировать палестинцев».

    «Турция под управлением Эрдогана становится мрачной диктатурой», — заявил премьер Израиля.

    По его словам, Тель-Авив верен принципу равенства всех прав своих граждан, и новый закон никак не повлияет на это.

    «Эрдоган убивал сирийцев и курдов и направил в тюрьмы десятки тысяч своих сограждан», — написал Нетаньяху.

    Кроме того, добавил израильский политик, критика со стороны Эрдогана по поводу закона о национальном характере Израиля «только украшает этот документ».

    Ранее Эрдоган раскритиковал принятый 19 июля израильским правительством закон о еврейском характере Израиля. По его словам, одобрение подобного закона показывает, что Израиль является «самой сионистской и расистской страной».

    Автор: Дарья Смолина
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