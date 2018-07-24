Нетеньяху назвал Турцию при Эрдогане «мрачной диктатурой»

Тель-Авив, 24 июля. Турция при лидере Тайипе Эрдогане становится «мрачной диктатурой», написал в микроблоге Twitter израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху ответил на критику со стороны Эрдогана, который заявил, что принятый израильским парламентом закон о еврейском характере Израиля «призван и далее притеснять и изолировать палестинцев».

«Турция под управлением Эрдогана становится мрачной диктатурой», — заявил премьер Израиля.

По его словам, Тель-Авив верен принципу равенства всех прав своих граждан, и новый закон никак не повлияет на это.

«Эрдоган убивал сирийцев и курдов и направил в тюрьмы десятки тысяч своих сограждан», — написал Нетаньяху.

Кроме того, добавил израильский политик, критика со стороны Эрдогана по поводу закона о национальном характере Израиля «только украшает этот документ».

Ранее Эрдоган раскритиковал принятый 19 июля израильским правительством закон о еврейском характере Израиля. По его словам, одобрение подобного закона показывает, что Израиль является «самой сионистской и расистской страной».