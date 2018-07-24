Депутаты КПРФ выступили против критики пенсионной реформы

Москва, 24 июля. Ряд влиятельных депутатов в КПРФ не поддержали партийную критику в адрес пенсионной реформы. По их мнению, инициатива будет способствовать повышению уровня жизни россиян.

Как оказалось, внутри КПРФ нет единства относительно предлагаемой в стране пенсионной реформы. Далеко не все члены партии согласны с критикой в адрес этого законопроекта.

В частности, в Законодательном собрании Алтайского края изменение пенсионной системы поддержали 43 человека. При этом стоит отметить, что в состав фракции «Единая Россия» входят всего 42 человека. Следовательно, предложение вызвало положительной отклик, по самым скромный подсчетам, хотя бы у одного оппозиционного депутата. Предполагается, что это был коммунист Юрий Астанчик, который работает в регионе заместителем председателя комитета по аграрной политике.

Аналогичный случай наблюдали и на Ставрополье. Повышение пенсионного возраста поддержал Виктор Отамас — член комитета думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению. Не согласен с позицией своей партии оказался и рязанский депутат Виктор Малюгин, который в регионе возглавляет комитет по бюджету и налогам областной думы.

Воспротивившиеся массовой критике со стороны КПРФ в адрес реформы депутаты чаще не обосновывают свое решение. Однако есть те, кто открыто заявляет о том, что изменение пенсионной системы необходимо, и партия допускает ошибку. Они назвали плюсы этой инициативы.

«Оппозиционеры не учитывают важный фактор: каждый год пенсии будут повышаться на 12 000 рублей, — рассказал приморский коммунист Владимир Хмелев. — Я поговорил со многими пенсионерами, и они хотят продолжать работать!»

Собственное мнение отстаивает и его коллега Александр Тютерев, передает Life.ru.

«Пенсионная реформа нужна, если ее цель — повышение уровня жизни людей, — констатирует он. — То есть рост пенсий и другие позитивные изменения».

19 июля депутаты Госдумы РФ приступили к рассмотрению законопроекта об изменении пенсионной системы страны. Документ был принят его в первом чтении. Он предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет к 2028 году для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин к 2034 году.

Ранее министр труда Максим Топилин ранее отмечал, что главная цель пенсионной реформы — повышение пенсий для россиян.