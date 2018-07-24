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Политика
Минобороны РФ: Более 2 тыс. беженцев прибыли в Сирию с территории Ливана за сутки
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    Минобороны РФ: Более 2 тыс. беженцев прибыли в Сирию с территории Ливана за сутки

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    Минобороны РФ: Более 2 тыс. беженцев прибыли в Сирию с территории Ливана за сутки

    Дамаск, 24 июля. Более двух тысяч беженцев прибыли в Сирию с территории Ливана за минувшие сутки. Об этом рассказал глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    По его словам, сирийцы начали организованно и массово возвращаться в свои дома из Ливана. Минизнцев назвал это успехом. По его словам, за минувшие сутки с территории Ливана в свои дома вернулись 2038 беженцев.

    Генерал-полковник уточнил, что значительные усилия для этого прилагает сирийское правительство. Дамаск обеспечивает продвижение переговорного процесса со старейшинами населенных пунктов, а также руководителями незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации.

    Минобороны РФ: Более 2 тыс. беженцев прибыли в Сирию с территории Ливана за сутки

    Автор: Алия Садыкова
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