Москва, 24 июля. Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в рядах ВСУ в Донбассе, рассказал об основной проблеме украинцев.

По мнению артиста, жители государства могут называть себя «как угодно», но не украинцами, ведь им «безразличная судьба своей страны».

В то же время Пашинин подчеркнул, что «предки» украинской нации не оставили потомкам ничего, кроме «разоренной страны», передает РИА Новости.

«Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца», — заявил артист.

Стоит отметить, что ранее в одном из интервью российский актер заявил, что ему нравится воевать в Донбассе на стороне украинских силовиков. По словам Пашинина, он «ловит кайф» от участия в боевых действиях в Донбассе.

Напомним, в разговоре с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы Виталий Милонов усомнился в психическом здоровье артиста, отметив, что «Пашинин сошел с ума».