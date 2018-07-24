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Как у папуасов: «кайфующий» от войны в Донбассе Пашинин назвал Украину колонией
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    Как у папуасов: «кайфующий» от войны в Донбассе Пашинин назвал Украину колонией

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    Как у папуасов: «кайфующий» от войны в Донбассе Пашинин назвал Украину колонией

    Москва, 24 июля. Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в рядах ВСУ в Донбассе, рассказал об основной проблеме украинцев.

    По мнению артиста, жители государства могут называть себя «как угодно», но не украинцами, ведь им «безразличная судьба своей страны».

    В то же время Пашинин подчеркнул, что «предки» украинской нации не оставили потомкам ничего, кроме «разоренной страны», передает РИА Новости.

    «Мы  — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца», — заявил артист.

    Стоит отметить, что ранее в одном из интервью российский актер заявил, что ему нравится воевать в Донбассе на стороне украинских силовиков. По словам Пашинина, он «ловит кайф» от участия в боевых действиях в Донбассе.

    Напомним, в разговоре с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы Виталий Милонов усомнился в психическом здоровье артиста, отметив, что «Пашинин сошел с ума».

    Автор: Екатерина Кухарева
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