В Минобороны РФ заявили, что около 200 тысяч беженцев могут вернуться в Сирию из ЕС

Москва, 24 июля. В Минобороны России считают, что около 200 тысяч беженцев в ближайшее время могут вернуться в Сирию из стран ЕС. Такое мнение высказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Москве состоялось совещание, посвященное проблеме возвращения сирийских беженцев в свои дома. По словам Михаила Мизинцева, мировое сообщество должно приложить усилия для помощи беженцам. Это в первую очередь касается властей Евросоюза, поскольку из европейских стран в ближайшее время могут вернуться около 200 тысяч сирийцев.

Генерал-полковник напомнил недавний разговор министра иностранных дел России Сергея Лавров и его коллеги из Иордании Аймана Сафади. Речь шла о послевоенном восстановлении Сирии и помощи населению.

Мизинцев подчеркнул, что Иордания готова сотрудничать для решения данных проблем. Военный добавил, что в перспективе многие сирийцы могут подключиться к процессу восстановления экономики своей страны.