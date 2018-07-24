Тонны мертвой рыбы на берегу Днепра: в Херсонской области случилась экологическая катастрофа

Херсон, 24 июля. Жители украинского села Веселое Херсонской области бьют тревогу из-за массовой гибели рыбы в Днепре. На кадрах видеоролика, который выложили местные жители в Сеть, виден берег реки, усеянный мертвой рыбой и раками.

По словам бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко, причиной происшествия стала экологическая катастрофа, допущенная украинскими властями.

«В Херсонской области из за попустительства власти случилась экологическая катастрофа. Местные жители фиксируют на берегу Днепра тонны мертвой рыбы. По словам очевидцев стоит жуткая вонь, вода красного, не естественного цвета», — пишет он в Facebook.

Экс-депутат полагает, что причиной гибели рыбы стал сброс воды с расположенной неподалеку Каховской ГЭС. Журавко подчеркнул, что украинские власти действуют по принципу «после нас хоть выжженная земля»: вырубают леса, сливают химию в водоемы и уничтожают экологию.

Жительница Веселого Ирина Хабалюк в свою очередь утверждает, что причиной гибели рыбы стали дожди, которые смысли в реку яд от насекомых, которым обрабатывали поля, а депутат облсовета Игорь Йосипенко обвинил во всем самих жителей. Парламентарий заявил, что экологическая обстановка ухудшилась из-за разрастающихся стихийных свалок. Мусор не только складируют, но и сбрасывают в реку, пишут украинские СМИ.