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Перекрывших трассу велогонки «Тур де Франс» фермеров разгоняли слезоточивым газом
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    Перекрывших трассу велогонки «Тур де Франс» фермеров разгоняли слезоточивым газом

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    Перекрывших трассу велогонки «Тур де Франс» фермеров разгоняли слезоточивым газом

    Париж, 24 июля. Протестующие французские фермеры остановили шестнадцатый этап престижной веломногодневки «Тур де Франс», перекрыв трассу на 19-м километре пути.

    Для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ, что помешало и участникам велогонки: из-за газа спортсмены долгое время испытывали неудобства, пишет ТАСС. В итоге гонку возобновили только через десять минут.

    Напомним, протяженность велогонки составляет 218 километром. 16-й этап проходит между городами Каркасон и Баньер-де-Люшон.

    Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что в заезде принял участие и популярный российский телеведущий Иван Ургант. По данным газеты, начинал шоумен с одной тренировки в неделю, потом вместе с семьей устраивал длинные велопрогулки в отпуске, а затем вышел и на гонку «Тур де Франс». Фотография, на которой он позирует в велоформе, на днях появилась в его Instagram.

    «Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс», — с иронией написал актер.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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