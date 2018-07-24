Перекрывших трассу велогонки «Тур де Франс» фермеров разгоняли слезоточивым газом

Париж, 24 июля. Протестующие французские фермеры остановили шестнадцатый этап престижной веломногодневки «Тур де Франс», перекрыв трассу на 19-м километре пути.

Для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ, что помешало и участникам велогонки: из-за газа спортсмены долгое время испытывали неудобства, пишет ТАСС. В итоге гонку возобновили только через десять минут.

Напомним, протяженность велогонки составляет 218 километром. 16-й этап проходит между городами Каркасон и Баньер-де-Люшон.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что в заезде принял участие и популярный российский телеведущий Иван Ургант. По данным газеты, начинал шоумен с одной тренировки в неделю, потом вместе с семьей устраивал длинные велопрогулки в отпуске, а затем вышел и на гонку «Тур де Франс». Фотография, на которой он позирует в велоформе, на днях появилась в его Instagram.