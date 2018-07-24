В Совете Федерации планируют ужесточить наказание за участие в рекламе онлайн-казино

Москва, 24 июля. Члены Совета Федерации хотят ужесточить наказание за участие в рекламе онлайн-казино.

Сенаторы намерены рассмотреть вопрос о назначении исправительных работ и увеличении штрафов за подробную деятельность. По словам сенатора Эдуарда Исакова, в сети публикуется большое количество рекламы онлайн-казино. В ней снимаются публичные личности: актеры, музыканты и телеведущие. Они обращаются к молодежи с призывами «обогатиться».

«Сегодня в интернет-пространстве засилье агрессивной рекламы онлайн-казино, деятельность которых запрещена федеральным законом. Роскомнадзор пытается бороться с нарушениями» — заявил сенатор.

Отметим, что в настоящий момент участие в рекламе подпадает под статью 14,3 КоАП и наказывается штрафом в 2,5 тысячи рублей.