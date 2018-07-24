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В Совете Федерации планируют ужесточить наказание за участие в рекламе онлайн-казино
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    В Совете Федерации планируют ужесточить наказание за участие в рекламе онлайн-казино

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    В Совете Федерации планируют ужесточить наказание за участие в рекламе онлайн-казино

    Москва, 24 июля. Члены Совета Федерации хотят ужесточить наказание за участие в  рекламе онлайн-казино.

    Сенаторы намерены рассмотреть вопрос о назначении исправительных работ и увеличении штрафов за подробную деятельность. По словам сенатора Эдуарда Исакова, в сети публикуется большое количество рекламы онлайн-казино. В ней снимаются публичные личности: актеры, музыканты и телеведущие. Они обращаются к молодежи с призывами «обогатиться».

    «Сегодня в интернет-пространстве засилье агрессивной рекламы онлайн-казино, деятельность которых запрещена федеральным законом. Роскомнадзор пытается бороться с нарушениями»  — заявил сенатор.

    Отметим, что в настоящий момент участие в рекламе подпадает под статью 14,3 КоАП и наказывается штрафом в 2,5 тысячи рублей.

    Автор: Денис Коробейников
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