Минобороны РФ заявило об отсутствии планов изымать автомобили у россиян

Москва, 24 июля. Министерство обороны Российской Федерации подготовило изменения в проект приказа о транспортных средствах, предполагающие постановку всей гражданской автотехники на воинский учет​​​. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, они не предусматривают никакого изъятия транспортных и технических средств у граждан и организаций

В министерстве пояснили, что проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах.

Как отметили в Минобороны, штатный автомобильный транспорт в Вооруженных силах страны находится в достаточном количестве.

Как сообщили ранее некоторые СМИ, Минобороны РФ предложило в случае военного положения ставить на военный учет все легковые автомобили, находящиеся в личной собственности россиян.