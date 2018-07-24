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Минобороны РФ заявило об отсутствии планов изымать автомобили у россиян
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    Минобороны РФ заявило об отсутствии планов изымать автомобили у россиян

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    Минобороны РФ заявило об отсутствии планов изымать автомобили у россиян

    Москва, 24 июля. Министерство обороны Российской Федерации подготовило изменения в проект приказа о транспортных средствах, предполагающие постановку всей гражданской автотехники на воинский учет​​​. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, они не предусматривают никакого изъятия транспортных и технических средств у граждан и организаций

    В министерстве пояснили, что проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах.

    Как отметили в Минобороны, штатный автомобильный транспорт в Вооруженных силах страны находится в достаточном количестве.

    Как сообщили ранее некоторые СМИ, Минобороны РФ предложило в случае военного положения ставить на военный учет все легковые автомобили, находящиеся в личной собственности россиян.

    Автор: Тимур Румянцев
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