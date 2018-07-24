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Названы сроки начала продаж обновленного Hyundai Tucson в России
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    Названы сроки начала продаж обновленного Hyundai Tucson в России

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    Названы сроки начала продаж обновленного Hyundai Tucson в России

    Москва, 24 июля. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai обновила кроссовер Tucson, который в ближайшее время появится на российском рынке.

    Кроссовер доступен в комплектациях с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, а также с мотором объемом 1,6 литров. Кроме того, есть модификация с 2,0-литровой дизельной установкой мощностью 185 лошадиных сил.

    Кроссовер получил каскадную радиаторную решеткой с острыми углами, а также новую оптику с L-образными блоками дневных ходовых огней. Продажи нового Tucson в России начнутся в августе. Стартовая цена кроссовера составляет 1 429 000 рублей.

    Автор: Артем Никулин
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