Названы сроки начала продаж обновленного Hyundai Tucson в России

Москва, 24 июля. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai обновила кроссовер Tucson, который в ближайшее время появится на российском рынке.

Кроссовер доступен в комплектациях с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, а также с мотором объемом 1,6 литров. Кроме того, есть модификация с 2,0-литровой дизельной установкой мощностью 185 лошадиных сил.

Кроссовер получил каскадную радиаторную решеткой с острыми углами, а также новую оптику с L-образными блоками дневных ходовых огней. Продажи нового Tucson в России начнутся в августе. Стартовая цена кроссовера составляет 1 429 000 рублей.