Видео пожара на новейшем корабле ВМС Италии выложили в Сеть

Рим, 24 июля. В итальянской Специи загорелось судно обеспечения Военно-морских сил Италии Vulcano. Об этом во вторник пишет интернет-ресурс Naval Today.

По данным портала, пожар начался в машинном отсеке корабля, стоявшего в доках верфи судостроительного предприятия Fincantieri. Как рассказали позднее пожарные, ликвидация огня заняла несколько часов.

В результате пожара итальянское судно упало набок. В настоящее время эксперты оценивают ущерб от чрезвычайного происшествия.

Напомним, корабль материально-технического обеспечения Vulcano был спущен на воду в июне 2018 года. Планируется, что судно поступит на вооружение армии Италии в будущем году.