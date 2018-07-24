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Видео пожара на новейшем корабле ВМС Италии выложили в Сеть
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    Видео пожара на новейшем корабле ВМС Италии выложили в Сеть

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    Видео пожара на новейшем корабле ВМС Италии выложили в Сеть

    Рим, 24 июля. В итальянской Специи загорелось судно обеспечения Военно-морских сил Италии Vulcano. Об этом во вторник пишет интернет-ресурс Naval Today.

    По данным портала, пожар начался в машинном отсеке корабля, стоявшего в доках верфи судостроительного предприятия Fincantieri. Как рассказали позднее пожарные, ликвидация огня заняла несколько часов.

    В результате пожара итальянское судно упало набок. В настоящее время эксперты оценивают ущерб от чрезвычайного происшествия.

    Напомним, корабль материально-технического обеспечения Vulcano был спущен на воду в июне 2018 года. Планируется, что судно поступит на вооружение армии Италии в будущем году.

    Автор: Дана Балан
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