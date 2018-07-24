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В МИД рассказали о работе российских дипломатов по возвращению сирийских беженцев домой
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    В МИД рассказали о работе российских дипломатов по возвращению сирийских беженцев домой

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    В МИД рассказали о работе российских дипломатов по возвращению сирийских беженцев домой

    Москва, 24 июля. Российские дипломаты совместно с зарубежными коллегами проводят работу по возвращению сирийских беженцев домой, заявил представитель министерства иностранных дел России Николай Бурцев.

    Постоянные российские представительства при ООН и ЕС проводят работу по активизации международных усилий, направленных на возвращение беженцев из Сирии домой.

    «При этом мы делаем упор на активизацию контактов с теми странами, которые заинтересованы в скорейшем возвращении временно находящихся на их территории сирийцев на родину», — констатировал Бурцев.

    Дипломат пояснил, что уменьшение числа мигрантов на территории одной из стран не свидетельствует о том, что они вернулись в Сирию: иногда беженцы перебираются в другие регионы мира. Например, около 200 тысяч сирийцев находятся в Ливане нелегально.

    «Планируем обсудить с ливанской стороной создание рабочей группы по решению данной проблемы», — подчеркнул Бурцев.

    В МИД рассказали о работе российских дипломатов по возвращению сирийских беженцев домой

    Автор: Катерина Иванова
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