В МИД рассказали о работе российских дипломатов по возвращению сирийских беженцев домой

Москва, 24 июля. Российские дипломаты совместно с зарубежными коллегами проводят работу по возвращению сирийских беженцев домой, заявил представитель министерства иностранных дел России Николай Бурцев.

Постоянные российские представительства при ООН и ЕС проводят работу по активизации международных усилий, направленных на возвращение беженцев из Сирии домой.

«При этом мы делаем упор на активизацию контактов с теми странами, которые заинтересованы в скорейшем возвращении временно находящихся на их территории сирийцев на родину», — констатировал Бурцев.

Дипломат пояснил, что уменьшение числа мигрантов на территории одной из стран не свидетельствует о том, что они вернулись в Сирию: иногда беженцы перебираются в другие регионы мира. Например, около 200 тысяч сирийцев находятся в Ливане нелегально.