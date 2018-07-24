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Украина
Европейское будущее оказалось средневековым: в Киеве показали фото очередей за дешевым хлебом
Политика
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    Европейское будущее оказалось средневековым: в Киеве показали фото очередей за дешевым хлебом

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    Европейское будущее оказалось средневековым: в Киеве показали фото очередей за дешевым хлебом

    Киев, 24 июля. В центре столицы Украины выстроилась длинная очередь пенсионеров к ларьку с хлебом по низкой стоимости. Фотографию, сделанную на улице Киева, опубликовала бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

    Она отметила, что очередь пожилых людей за социальными продуктами — это прямое следствие «евроинтеграции» государства.

    «Киев-2018. Очередь за дешевым хлебом», — подписала фотографию экс-министр.

    В комментарии к публикации Лукаш подчеркнула, что декоммунизация Украины оказалась заимствованием всего «плохого, что было в СССР».

    «Европейское будущее оказалось средневековым. Грабежи — реформами», – заключила она.

    Напомним, ситуация на Украине продолжает ухудшаться, многие специалисты оценили положение страны как бедственное. Эксперты отметили, что власти Украины продолжают манипулировать стремлением местного населения «жить в Европе». В том числе основной акцент в ходе прошедшего в Брюсселе 9 июля саммита Украина — ЕС был поставлен на признание европейских стремлений государства.

    Однако стремление улучшить стандарты жизни населения и приблизить их к Европе приводит к тому, что из европейского на Украине только цены, считает глава политической партии «Основа» Андрей Николаенко.

    Автор: Екатерина Кухарева
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