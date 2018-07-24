Более 200 тысяч киевлян могут принять участие в крестном ходе 27-28 июля

Киев, 24 июля. Более 200 тысяч жителей Киева могут принять участие в крестном ходе 27-28 июля по случаю празднования 1030-летия «крещения Киевской Руси-Украины», заявили во вторник в украинском МВД.

В ведомстве пояснили, что на данный момент в министерство поступили две заявки – от Московского патриархата на шествие до 100 тысяч человек и от Киевского патриархата также на шествие до 100 тысяч человек.

Замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой добавил, что в дни крестного хода для помощи сотрудникам полиции будут выделены порядка пяти тысяч нацгвардейцев, а в каждом автобусе с верующими будет находиться полицейский. Движение транспорта, по словам Ярового, будет обеспечивать патрульная полиция.

28 июля в России празднуется День крещения Руси, который также является днем памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Однако Киев называет праздник «крещением Киевской Руси-Украины».

Напомним, после 2014 года киевские власти активно проводят политику, направленную против России. В стране проводятся мероприятия, целью которых фактически является разрыв исторических и культурных связей между российским и украинским народами.

Так. Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», посчитав его якобы «пропагандистским». Кроме того, в рамках так называемой «декоммунизации» украинские власти массово переименовывают улицы и города, названные в честь советских деятелей, сносят памятники.