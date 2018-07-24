Управляющий турецкого отеля избил молодоженов из Подмосковья

Москва, 24 июля. Молодая пара из Подмосковья пострадала от рук управляющего отелем в Турции. По словам пострадавшей, словесная перепалка переросла в драку.

Молодожены из Рузского городского округа отправились в свадебное путешествие в Турцию. Они остановились в одном из комфортабельных пятизвездочных отелей.

В один из дней на отдыхе в круглосуточном баре произошла словесная перепалка. Сотрудник отеля выключил музыку, заявив, что дискотека окончена. По словам возмущенной молодой женщины, она попыталась узнать причину.

Однако, паре из Подмосковья ответили грубо. Управляющий схватил москвичку за руку и начал тащить из бара. Супруг, который увидел происходящее, вступился за женщину. Конфликт перерос в драку. Теперь россияне намерены подать в суд на отель и добиться компенсации за моральный ущерб, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».