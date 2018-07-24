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Юнкер перед встречей с Трампом в США поговорил с лидерами Евросоюза
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    Юнкер перед встречей с Трампом в США поговорил с лидерами Евросоюза

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    Юнкер перед встречей с Трампом в США поговорил с лидерами Евросоюза

    Брюссель, 24 июля. Перед поездкой в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером Франции Эммануэлем Макроном, премьером Голландии Марком Рютте и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштайн.

    Винтерштайн напомнил, что Юнкер перед поездкой в Соединенные Штаты встретился с европейскими лидерами.

    «Перед своим визитом председатель говорил с канцлером Меркель, президентом Макроном, премьер-министром Рютте и канцлером Курцем», — уточнил он.

    Винтерштайн отметил, что в Вашингтоне Юнкер планирует также обсуждать торговую сферу.

    «Акцент будет на торговле», — заявил пресс-секретарь ЕК.

    Ранее глава Белого дома [Трамп] заявлял, что проведет встречу по торговле с представителями Евросоюза в предстоящую среду, в том случае, если не получится договориться, это отрицательно скажется на поставках автомобилей из Европы.

    Вашингтон ранее ввел импортные пошлины на импорт из третьих государств, в том числе из стран ЕС, стальной и алюминиевой продукции.

    Во вторник в Германии заявили, что Трамп не сможет запугать ЕС пошлинами.

    Автор: Дана Балан
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