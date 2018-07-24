Две спортсменки получили химожоги, выпив воды в московском магазине

Москва, 24 июля. Двух девушек с химическими ожогами внутренних органов доставили в одну из столичных клиник минувшей ночью.

Как стало известно, после вечерней пробежки спортсменки попили воды в магазине спортивных товаров на улице Сайкина, 4, в котором есть специальная зона отдыха и емкость. По словам пострадавших, они делают это каждый вечер.

Выяснилось, что в день случившегося в воде было разведено неизвестное химвещество без вкуса и запаха. Одна девушка получила химический ожог языка, другая в настоящее время находится в токсико-реанимации в тяжелом состоянии с желудочным кровотечением и ожогами желудочно-кишечного тракта.

Персонал спортмагазина не смог объяснить, как в емкость для питья попало данное химическое вещество, передает «Пятый канал».