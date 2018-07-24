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Две спортсменки получили химожоги, выпив воды в московском магазине
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    Две спортсменки получили химожоги, выпив воды в московском магазине

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    Две спортсменки получили химожоги, выпив воды в московском магазине

    Москва, 24 июля. Двух девушек с химическими ожогами внутренних органов доставили в одну из столичных клиник минувшей ночью. 

    Как стало известно, после вечерней пробежки спортсменки попили воды в магазине спортивных товаров на улице Сайкина, 4, в котором есть специальная зона отдыха и емкость. По словам пострадавших, они делают это каждый вечер.

    Выяснилось, что в день случившегося в воде было разведено неизвестное химвещество без вкуса и запаха. Одна девушка получила химический ожог языка, другая в настоящее время находится в токсико-реанимации в тяжелом состоянии с желудочным кровотечением и ожогами желудочно-кишечного тракта. 

    Персонал спортмагазина не смог объяснить, как в емкость для питья попало данное химическое вещество, передает «Пятый канал».

    Автор: Тимур Румянцев
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