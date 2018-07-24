Меню
Украина
На Украине назвали причину отравления почти 100 человек в детском лагере
Украина
На Украине назвали причину отравления почти 100 человек в детском лагере
Следующая новость
Загрузка...

    На Украине назвали причину отравления почти 100 человек в детском лагере

    33

    На Украине назвали причину отравления почти 100 человек в детском лагере

    Киев, 24 июля. Вспышка дизентерии в детском лагере на востоке Украины, где отравились почти 100 человек, произошла из-за двух сотрудников кухни. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

    Как написала омбудсмен в Facebook, сотрудники столовой стали разносчиками заболевания. Она уточнила, что сейчас проводятся анализы, результаты которых появятся в ближайшее время.

    Напомним, ранее 94 человека были госпитализированы с признаками дизентерии. 79 человек из них дети. Эксперты установили причину вспышки отравления почти 100 человек в детском лагере, где у половины больных диагностировали острую дизентерию.

    На Украине назвали причину отравления почти 100 человек в детском лагере

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.