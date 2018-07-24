На Украине назвали причину отравления почти 100 человек в детском лагере

Киев, 24 июля. Вспышка дизентерии в детском лагере на востоке Украины, где отравились почти 100 человек, произошла из-за двух сотрудников кухни. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

Как написала омбудсмен в Facebook, сотрудники столовой стали разносчиками заболевания. Она уточнила, что сейчас проводятся анализы, результаты которых появятся в ближайшее время.

Напомним, ранее 94 человека были госпитализированы с признаками дизентерии. 79 человек из них дети. Эксперты установили причину вспышки отравления почти 100 человек в детском лагере, где у половины больных диагностировали острую дизентерию.