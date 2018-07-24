Меню
Экономика
«Северный поток — 2» уже не остановить: политолог объяснил, почему усилия Трампа вызовут обратный эффект
Украина
На Украине назвали причину отравления почти 100 человек в детском лагере
Следующая новость
Загрузка...

    «Северный поток — 2» уже не остановить: политолог объяснил, почему усилия Трампа вызовут обратный эффект

    60

    «Северный поток — 2» уже не остановить: политолог объяснил, почему усилия Трампа вызовут обратный эффект

    Киев, 24 июля. Строительство газопровода «Северный поток — 2» уже невозможно остановить, а любые попытки противостоять реализации  проекта вызовут обратный эффект. В этом уверен словацкий политолог, сотрудник Фонда Карнеги Балабаш Ярабик.

    По его словам, у американцев был шанс сорвать строительство газопровода год назад, но теперь проект находится в той стадии, когда остановить его уже не выйдет.

    «Проект уже в такой фазе, что остановить его невозможно, можно только мешать ему. Если Трамп будет выступать против запуска газопровода, поддержка проекта населением Германии будет лишь повышаться», —  уверен Ярабик.

    Политолог напомнил, что Германия нуждается в новых источниках энергии, поскольку в свое время она отказалась от атомных электростанций. Уголь для немецких предприятий тоже не подходит, поскольку данный вид топлива сильно загрязняет атмосферу. В сложившихся условиях дешевый российский газ — это идеальное экономическое решение, сообщают украинские СМИ.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.