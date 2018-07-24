«Северный поток — 2» уже не остановить: политолог объяснил, почему усилия Трампа вызовут обратный эффект

Киев, 24 июля. Строительство газопровода «Северный поток — 2» уже невозможно остановить, а любые попытки противостоять реализации проекта вызовут обратный эффект. В этом уверен словацкий политолог, сотрудник Фонда Карнеги Балабаш Ярабик.

По его словам, у американцев был шанс сорвать строительство газопровода год назад, но теперь проект находится в той стадии, когда остановить его уже не выйдет.

«Проект уже в такой фазе, что остановить его невозможно, можно только мешать ему. Если Трамп будет выступать против запуска газопровода, поддержка проекта населением Германии будет лишь повышаться», — уверен Ярабик.

Политолог напомнил, что Германия нуждается в новых источниках энергии, поскольку в свое время она отказалась от атомных электростанций. Уголь для немецких предприятий тоже не подходит, поскольку данный вид топлива сильно загрязняет атмосферу. В сложившихся условиях дешевый российский газ — это идеальное экономическое решение, сообщают украинские СМИ.