Пушков отрегиаровал на второй возможный визит конгрессменов США в Россию

Москва, 24 июля. Американские сенаторы могут вновь посетить Россию в августе. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, уже второй за лето визит республиканцев в РФ говорит о том, что в Вашингтоне осознали необходимость возобновления диалога с Москвой.

«Приезд делегации членов конгресса США в Россию в августе — второй за лето, если он состоится, подтвердит некоторый сдвиг в отношениях с США», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

По мнению политика, приезд делегации США можно считать и одним из результатов российского-американского саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 августа.

Напомним, первый визит членов обеих палат американского конгресса в Россию состоялся в начале июля. Инициатива организовать визит исходила от посла США в России Джона Хантсмана.