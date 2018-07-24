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Политика
Пушков отрегиаровал на второй возможный визит конгрессменов США в Россию
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    Пушков отрегиаровал на второй возможный визит конгрессменов США в Россию

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    Пушков отрегиаровал на второй возможный визит конгрессменов США в Россию

    Москва, 24 июля. Американские сенаторы могут вновь посетить Россию в августе. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, уже второй за лето визит республиканцев в РФ говорит о том, что в Вашингтоне осознали необходимость возобновления диалога с Москвой.

    «Приезд делегации членов конгресса США в Россию в августе — второй за лето, если он состоится, подтвердит некоторый сдвиг в отношениях с США», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Пушков отрегиаровал на второй возможный визит конгрессменов США в Россию

    По мнению политика, приезд делегации США можно считать и одним из результатов российского-американского саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 августа.

    Напомним, первый визит членов обеих палат американского конгресса в Россию состоялся в начале июля. Инициатива организовать визит исходила от посла США в России Джона Хантсмана.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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